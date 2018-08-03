” الحمل المتعدد ” يسرع ظهور علامات الشيخوخة عند المرأة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة جديدة أن هناك عوامل جديدة تتعلق بسرعة ظهور علامات الشيخوخة للمرأة منها كثرة عدد مرات الحمل؛ فقد أظهرت الدراسة أن مع كل حمل تزداد شيخوخة خلايا المرأة بمعدل يتراوح بين 6 أشهر وسنتين.

وعن نتائج هذه الدراسة التي نشرتها دورية ” ساينتفيك ريبورتس ” ، أوضحت النتائج أنه أثناء الحمل نفسه تبدو خلايا المرأة أكثر شبابًا، لكن بعد انتهاء رحلة الحمل تزداد شيخوخة خلايا الجسم؛ حيث يؤدي الحمل المتعدد إلى تسريع علامات الشيخوخة والتقدم في العُمر.

يُذكر أن الباحثون قاموا بتتبع بعض النساء المشاركات في الدراسة لمدة 13 عامًا، تم فيها مراقبة البيانات الصحية والغذائية؛ وذلك لاستبعاد مؤثرات التغذية والنشاط البدني، ورصد تأثير الحمل وحده على شيخوخة الخلايا.