” أنا الملك ” .. محمد رمضان يتحدي الجميع بصورة مع الأسد

أماني الغامدي(صدى):

يستعد الفنان المصري محمد رمضان إلى طرح أغنيته الجديدة ” أنا الملك “، غدًا السبت عبر موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب “.

ونشر محمد رمضان على حسابه الرسمي على ” تويتر ” صورة تجمعه بأسد أبيض اللون من تصوير الأغنية الجديد، قائلًا ” مساء الفل، ان شاء الله اغنية الملك غدًا على قناتي الشخصية باليوتيوب “.

وتأتي هذه الأغنية بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية ” رقم واحد ” ، والتي أثارت ضجة كبيرة بينه وبين فنانين من الوسط الفني المصري واصفين إياه بالغرور.