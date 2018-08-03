” سيدة ” تمتلك رحمين وتلد طفلين منهما في الوقت نفسه
في حالة غريبة من نوعها تحدث بمعدل مرة كل 500 مليون حالة، علمت السيدة الإنجليزية ” جينيفر آشوود ” أنها تمتلك رحمين بدلآ من واحد فقط، حيث حملت بجنين في كل منهما.
وشكل هذا الأمر صدمة بالنسبة لـ ” جينيفر ” ؛ فهي لم تكن تعلم بوجود الرحم الثانية، وما أدى لتفاقم صدمتها أنها حامل بتوأم يعيش كل جنين منهما في رحم منفصلة داخل بطنها.
وخضعت ” جينيفر ” لولادة من خلال عملية قيصرية، وأنجبت أنثى وذكرًا بصحة جيدة، وبلغ عمرهما في يومنا هذا 8 أشهر.
من الجدير بالذكر أن ” جينيفر ” لا تُعد الوحيدة التي تحمل بتوأم ولديها رحمان، إلا أن النساء يحملن بتوأم في رحم واحدة، بينما تهمل الأخرى عادة، لكنها الوحيدة التي تحمل في الرحمين في الوقت نفسه.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2052 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9599 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الخالق
آخر زمن[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 3 ساعات
لله في خلقه شؤون سبحان الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51043 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله العظيم ,,