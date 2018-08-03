” سيدة ” تمتلك رحمين وتلد طفلين منهما في الوقت نفسه

لندن(صدى):

في حالة غريبة من نوعها تحدث بمعدل مرة كل 500 مليون حالة، علمت السيدة الإنجليزية ” جينيفر آشوود ” أنها تمتلك رحمين بدلآ من واحد فقط، حيث حملت بجنين في كل منهما.

وشكل هذا الأمر صدمة بالنسبة لـ ” جينيفر ” ؛ فهي لم تكن تعلم بوجود الرحم الثانية، وما أدى لتفاقم صدمتها أنها حامل بتوأم يعيش كل جنين منهما في رحم منفصلة داخل بطنها.

وخضعت ” جينيفر ” لولادة من خلال عملية قيصرية، وأنجبت أنثى وذكرًا بصحة جيدة، وبلغ عمرهما في يومنا هذا 8 أشهر.

من الجدير بالذكر أن ” جينيفر ” لا تُعد الوحيدة التي تحمل بتوأم ولديها رحمان، إلا أن النساء يحملن بتوأم في رحم واحدة، بينما تهمل الأخرى عادة، لكنها الوحيدة التي تحمل في الرحمين في الوقت نفسه.