نظام المقررات الجديد.. الطالب يختار المعلم والمواد

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، تدشين المرحلة الثانية من التدريب على نظام المقررات للمرحلة الثانوية بالشراكة مع شركة تطوير الخدمات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم البدء في تطبيقه بداية من العام الجديد مرحليًا لمدة 3 سنوات، حيث يستهدف النظام تحقيق المرونة المطلوبة في الدراسة وتقليص الوقت الحد من التكاليف والتعثر الدراسي الذي ارتفعت معدلاته في السنوات الأخيرة في النظام التقليدي.

كما أشارت إلى أنه وفقًا لنظام المقررات، فإن الخطة الدراسية تختلف من مدرسة إلى أخرى، حيث يتيح للطالب اختيار المجموعة والمعلم والمقررات وإضافة مواد اختيارية والدراسة الصيفية.

كما لفتت إلى أن الطالب يستطيع إنهاء المرحلة الثانوية في عامين ونصف بدلًا من ثلاثة أعوام، ويسجل 7 مقررات فأقل لكل مستوى، كما يمكن للمتفوق تسجيل 8 مقررات في مسارين ” العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية “.

كما يحتسب المعدل التراكمي من المستوى الأول بنسب ثابتة بمعدل 100 درجة لكل مقرر 50 منها للأعمال و50 درجة للنهائي، ويبلغ الحد الأدنى للنجاح الحصول على 50 درجة بشرط حضور الاختبار النهائي.

ويلغي هذا النظام اختبار دور ثانٍ، بينما يتم الاختبار في المواد التي تعثر بها الطالب قبل الاختبارات النهائية للمستوى الثاني.