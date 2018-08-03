منافسا 4 أجانب.. ” الشهراني ” ضمن قائمة أغلى مدافعي دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

نجح اللاعب الدولي ياسر الشهراني، الظهير الأيسر لنادي الهلال، في الانضمام لقائمة الأعلى قيمة سوقية من بين مدافعي دوري المحترفين، كلاعب محلي وحيد منافسًا 4 لاعبين أجانب بالقائمة.

وبلغت القيمة السوقية للاعب الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية أكثر من 6 ملايين ريال، ويعد ” الشهراني ” أحد أعمدة دفاع الزعيم منذ التحاقه به خلال موسم 2013 قادمًا من نادي القادسية، الذي بدأ فيه مشواره الرياضي.

ومثّل ” الشهراني ” منتخب الشباب حين ارتدى شعاره بموسم 2010، متدرجًا حتى وصل إلى تمثيل الأخضر في عدة المحافل الدولية، والتي كان آخرها بطولة كأس العالم بروسيا 2018م.

وينافس ” الشهراني ” 4 مدافعين أجانب انضموا لقائمة الأغلى من بين لاعبي الخط الخلفي بدوري المحترفين، وهم: الإسباني ألبيرتو بوتيا لاعب الهلال، والبرازيلي برونو أوفيني لاعب النصر، والبرازيلي تياجو كارليتو لاعب الاتحاد، بالإضافة إلى الإسباني أليكسيس رواناو لاعب الأهلي.