” الشورى ” ينتقد التقرير السنوي لوزارة الصحة ويوضح الاسباب
قامت اللجنة الصحية بمجلس الشورى، بوصف تقرير وزارة الصحة السنوي بمخالفة الواقع، وخاصة فيما يتعلق بسرعة تقديم الخدمة للمواطن، والاهتمام بحقوق المرضى.
وعن أسباب هذا الأنتقاد، أوضحت اللجنة أن نصف الشكاوى التي تلقتها الوزارة تعلقت بسوء المعاملة، وعدم إظهار الاهتمام الكافي من العاملين والممارسين الصحيين، مشيرة إلى أن المواطنين ما زالوا يعانون طول فترات انتظار مواعيد العيادات الخارجية.
وبرهنت اللجنة على ذلك، بالشكاوى والاتصالات الواردة للرقم ” 937 ” خلال العام الماضي، حيث جسدت سوء الواقع و التأكيد على عدم وجود تقدم في مبادرة الوزارة المتعلقة بالاهتمام بحقوق المرضى.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 33 دقيقة
70% الأطباء والممرضين والفنين أجانب .. ماذا تنتظر من هذا الفساد ؟
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 27 دقيقة
عندما تقرأ هذا التقرير .. تعتقد من اللحظة والوهلة الأولى أنهم جهلة ليس لديهم علم بموضوع الفساد !!! هذا شئ متوقع .
M-512🐧[ عدد التعليقات: 652 ] نشر منذ 7 دقائق
واقع ملموس للأسف الشديد ، والأكثر هو انه انا أول واحد اتضرر من هذا الموضوع القطاع الصحي الحكومي للأسف الشديد سيئ المعاملة وخاصة في موضوع معالجة الأسنان ، أتمنى أن وزارة الصحة أن يراقبون مركز خزان مدينة (رياض الخبراء) سيئ جدا في الخدمة الصحية والمعاملة كذلك.