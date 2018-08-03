” الشورى ” ينتقد التقرير السنوي لوزارة الصحة ويوضح الاسباب

عادل الحربي (صدى):

قامت اللجنة الصحية بمجلس الشورى، بوصف تقرير وزارة الصحة السنوي بمخالفة الواقع، وخاصة فيما يتعلق بسرعة تقديم الخدمة للمواطن، والاهتمام بحقوق المرضى.

وعن أسباب هذا الأنتقاد، أوضحت اللجنة أن نصف الشكاوى التي تلقتها الوزارة تعلقت بسوء المعاملة، وعدم إظهار الاهتمام الكافي من العاملين والممارسين الصحيين، مشيرة إلى أن المواطنين ما زالوا يعانون طول فترات انتظار مواعيد العيادات الخارجية.

وبرهنت اللجنة على ذلك، بالشكاوى والاتصالات الواردة للرقم ” 937 ” خلال العام الماضي، حيث جسدت سوء الواقع و التأكيد على عدم وجود تقدم في مبادرة الوزارة المتعلقة بالاهتمام بحقوق المرضى.