” العدل ” تكشف عن ضوابط رفع إيقاف الخدمات للتعثر في سداد القروض

حمود العنزي(صدى):

أوضحت وزارة العدل، أن رفع إيقاف الخدمات بسبب التعثر في سداد القروض، يتم من خلال ثلاثة ضوابط فقط، وتتمثل في سداد كامل المبلغ، أو موافقة طالب التنفيذ على المهلة، أو من قبل الدائرة القضائية إذا ترتب على ذلك ضرر عام.

وبيّنت الوزارة، أنه عند عمل طلب تنفيذ إلكتروني، يتم إدخال بيانات صاحب القضية طالب التنفيذ أولًا، ثم بيانات الوكيل، موضحة أن المحاكم العامة التي لا توجد بها دوائر تجارية تختص بالنظر في دعاوى التجارة.

وأشارت ” العدل ” ، إلى أن ذلك يتم في حالة إذا لم يكن المبلغ يزيد على 300 ألف ريال، ولم تكن الدعوى تتعلق بنظام الشركات ونظام الوكالات التجارية.

جدير بالذكر، أن دوائر التنفيذ كانت قد أصدرت 29 ألف قرار إفصاح وحجز أموال، خلال شهر شوال الماضي، وذلك بارتفاع بنسبة 58%.