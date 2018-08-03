استقرار النفط وسط توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية

وكالات(صدى):

استقرت أسعار النفط يوم الجمعة مدعومة بتكوين متعاملين لمراكز تحوط جديدة في سوق العقود الآجلة توقعا لانخفاض المخزونات الأمريكية لكن آفاق زيادة الإمدادات العالمية تمنع الخام من الارتفاع.

وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.87 دولار للبرميل منخفضة تسعة سنتات بالمقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت خمسة سنتات إلى 73.40 دولار للبرميل بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وارتفع إجمالي مخزونات النفط الخام الأمريكية فعليا 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 408.74 مليون برميل وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، على الرغم من أن المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.3 مليون برميل وفق ما أظهرته بيانات الإدارة.

وقال بنك إيه.إن.زد يوم الجمعة في مذكرة إن انخفاض المخزونات في كاشينج كان دافعا لزيادة أسعار النفط في ظل مؤشرات على أن الزيادة (الإجمالية) في المخزونات الأسبوع الماضي لن تستمر طويلا جدا.

وحتى مع الزيادة المسجلة الأسبوع الماضي، فإن إجمالي مخزونات الخام الأمريكية يقل عن متوسط خمس سنوات البالغ نحو 420 مليون برميل.

وزاد إنتاج روسيا النفطي 150 ألف برميل يوميا في يوليو تموز من مستواه قبل شهر إلى 11.21 مليون برميل يوميا وفقا لما أظهرته بيانات وزارة الطاقة الروسية يوم الخميس.

وزاد إنتاج السعودية، أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في الآونة الأخيرة إلى نحو 11 مليون برميل يوميا، والإنتاج الأمريكي أيضا حول ذلك المستوى.

وزادت السعودية وروسيا والكويت والإمارات الإنتاج للمساعدة في تعويض الانخفاض المتوقع في إمدادات النفط الإيرانية فور سريان العقوبات الأمريكية في وقت لاحق من العام الجاري.

لكن التوقف الكامل لإمدادات النفط الإيرانية يبدو مستبعدا مع تقرير نشرته بلومبرج يوم الجمعة ذكر أن الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني، رفضت طلبا أمريكيا بوقف الواردات من طهران.