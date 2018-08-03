وفاة طفل بمستشفى الولادة والأطفال بمكة.. و ” الوالد ” يطالب الصحة بالتحقيق

نايف السالم(صدى):

دعا والد الطفل ” عزام ” المتوفي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة، صحة مكة المكرمة بضرورة التحقيق في وفاة ابنه؛ لمعرفة ما إذا كانت بسبب خطأ طبي أو تقصير من قبل من باشر حالته.

وبالتطرق للتفاصيل قال ” الوالد ” : ” في يوم الجمعة الموافق 22 /10/ 1439 قدمت بابني عزام الذي يبلغ من العمر سنتين إلى مستشفى الولادة والأطفال بمكة، وعنده ارتفاع طفيف قي الحرارة، وقامت المستشفى بالكشف المبدئي عليه دون أخذ العلامات الحيوية من حرارة ووزن وضغط، وتعاملوا مع الحالة من الكشف النظري فقط ” .

وتابع: ” بعد ذلك أخذت حالة ابني في التدهور سريعًا، طلبوا مني إحضار ورقة من موظف الاستقبال لاحتمال إحالته للعناية المركزة، وذهبت للاستقبال، وأحضرت الورقة وعند عودتي أخبروني بأن ابني قد فارق الحياة ” .

وعلى صعيد آخر، أبان حمد بن فيحان العتيبي، المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة، أنه تم استقبال الطفل في الطوارئ وهو في حالة حرجة محمولاً بوساطة والده.

وعن النتائج التي أظهرتها التحاليل التي تم إجراؤها للطفل، قال ” العتيبي ” أنها أظهرت حموضة شديدة في الدم، وتعطلاً شديدًا في معظم وظائف الجسم ” الكبد والكلى ” ، بالإضافة إلى انخفاض شديد في مناعة الجسم والصفائح الدموية.