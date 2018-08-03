” رجل وحشي “. .قتل زوجته أثناء إرضاع طفلهما وعذبها بالكابلات

مكسيكو(صدى):

أقدم أب مكسيكي على جريمة مروعة تجرد خلالها من الإنسانية وكافة معاني الرجولة والأبوة، حيث قتل زوجته وهي ترضع طفلهما البالغ 9 أشهر فقط.

وأطلق الأب ” غابرييل ” صاحب الـ26 عامًا رصاصتين على زوجته ” هورتينسيا ” نفس العمر، وهي أم أطفاله الأربعة الذي يبلغ أكبرهم 8 سنوات.

وبعد سماع صوت إطلاق النار، أبلغ السكان الشرطة، ولكن عند وصولهم إلى المكان كان القاتل قد هرب.

وبرر غابرييل جريمته البشعة بغضبه منها لأنها كانت تستغرق وقتًا طويلًا للاستعداد للخروج للمدينة، فيما أشار جيران الزوجين أن الضحية تعرضت إلى الوحشية من زوجها طوال فترة زواجهما.

وأضافت قريبتها أن زوجها اعتاد ضربها بالكابلات وتهديدها تحت استخدام مسدس، وإجبارها على خدمة والديه دون التدخل منهم أثناء تلقيها للضرب والإهانة.