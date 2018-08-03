أول عارضة أزياء سعودية تلقب بـ ” سوبر موديل ” في باريس

علي القحطاني(صدى):

لُقبت عارضة الأزياء السعودية تليدة تامر، بلقب أول ” سوبر موديل ” سعودية في باريس، وذلك خلال عروض ” أنطونيو غريمالدي ” للموضة هناك، وسط توقعات النقاد بفوز ” تليدة ” بعقود مع كبار دور تصميم الأزياء العالمية، خاصة بعد انتقالها المتوقع لإيطاليا في سبتمبر القادم.

وسارت ” تليدة ” ، صاحبة الـ 17 عامًا، على خطى والدتها العارضة الإيطالية السابقة كريستينا تامر، والتي حققت نجاحًا خلال مشاركتها في عروض أزياء جيورجيو أرماني وعدد من مصممي الأزياء الآخرين.

ومن جانبها، قالت عارضة الأزياء السعودية تليدة تامر، خلال حديثها لإحدى مجلات الموضة الباريسية، أن نشأتها لأم إيطالية وأب سعودي، وفرت لها نشأة متعددة الثقافات في المكان التي تربّت به، وهي محافظة جدة، مضيفة: ” السعوديون شعب مبدع، فالإبداع يجري في دمائنا ” ، مؤكدة أن المرأة السعودية لديها الكثير لتقدمه.