تأمين 3500 حارس وحارسة أمن وتركيب 1000 كاميرا مراقبة لمخيمات حجاج الداخل

حسين العلي(صدى):

إستعانت شركات حجاج الداخل بنحو ٢٥٠٠ حارس أمن لحراسة مخيمات حجاج الداخل في مشعري منى وعرفات.

ذكر ذلك عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد سعد القرشي مبيناً أنه تم الإستعانة بنحو ٢٠٠٠ حارسة أمن.

وقال القرشي أن شركات حجاج الداخل تعاقدت مع شركات الحراسات الأمنية وذلك للمساهمة في عمليات التنظيم وحراسة مخيمات مشعري منى وعرفات وحفظ وأمن ممتلكات الحجاج والحاجات وغيرها من المهام المختصة بعملهم على مدار الأربع والعشرين ساعة خلال موسم الحج لافتاً إلى أنه سيتم تركيب ١٠٠٠ كاميرا مراقبة لمخيمات حجاج الداخل في المشاعر المقدسة وذلك حسب توجيهات وزارة الداخلية