ضبط مقيم بحوزته 105 عبوة عرق مسكر بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة من ضبط مقيم يمني، وبحوزته 105 عبوة ماء مملوءة عرق مسكر.

وفي التفاصيل، اشتبهت إحدى دوريات مركز المشروع بطريق جدة السريع التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة في إحدى المركبات من نوع النترا أجرة بقيادة مقيم من جنسية يمنية.

وأوقفت الدورية المركبة، وبتفتيشها عثر بداخلها على 105 قارورة ماء ممتلئة بمادة كريهة الرائحة ” عرق مسكر ” ، وتم تحرير الواقعة وضبط المقيم وتسليمه والمضبوطات لشرطة الجنوبية، التي حولته إلى النيابة العامة بجدة.