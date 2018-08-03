” السياحة والتراث ” تصدر أول 3 رخص للنساء في الإرشاد السياحي

عادل الحربي(صدى):

منحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، للمرة الأولى من نوعها، أول ثلاث رخص للإرشاد السياحي للنساء بالمملكة، لتعد بذلك أول دفعة من السعوديات في هذا المجال.

وحاز على رخص الإرشاد السياحي ثلاث سيدات، هم: ” مريم الحربي وعبير النجار من المدينة المنورة، وشهد السفياني من الطائف ” ، وذلك من بين 150 سيدة تقدمن للحصول على الرخصة.

ومن جانبها، أوضحت المرشدة السياحية عبير النجار، أن تراخيص الإرشاد السياحي تصدر من مناطق مختلفة بالمملكة، لافتة إلى أنه قد بلغ عدد المتقدمات 150 سيدة، مبينة أن الترخيص قد صدر لأول ثلاث سعوديات في شوال الماضي ” .

فيما أشار خالد خفاجي، مدرب المرشدين السياحيين الدولي، إلى أن المرأة السعودية ستثبت وجودها في مجال الإرشاد السياحي أكثر من الذكور، معللًا ذلك بكونها الأكثر التزامًا بالعمل، ومؤكدًا أنها سيكون لها دور كبير في مرافقة المجموعات السياحية خاصة الخارجية.