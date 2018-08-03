” الإحصاء ” تكشف عن عدد المدخنين بالمملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد المدحنين بشكل يومي في المملكة يبلغ مليون مدخن، و526180 مدخنًا يدخنون بشكل أقل من يومي.

أما فيما يتعلق بالمدخنون السلبيون، فأوضحت الاحصائية أن حوالي 9.863 ملايين شخص مدخنون سلبيون، بينهم 4.651 ملايين يستنشقون هواء التبغ في الأماكن العامة.

وعن الأفراد المعرضين للتدخين السلبي في مكان العمل، فوصل عددهم 1.749 مليون، فيما يأتي بعدها المنزل بعدد 1.668 مليون مدخن سلبي، وجاءت المقاهي رابعا بعدد 1.119 مليون شخص يستنشقون هواء التبغ، أما الأفراد الذين تعرضوا للتدخين السلبي في السيارات فعددهم 674.113 ألف شخص.