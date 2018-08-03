الجمارك: غرامة تصل لـ 30 ألف حال تكرار عدم الإفصاح عن المبالغ
ألزمت الهيئة العامة للجمارك، الأشخاص القادمين إلى المملكة أو المغادرين، بالإفصاح عن المبالغ في 5 حالات.
وتضمنت حمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر، والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، إضافة إلى البضائع بكميات تجارية، أو بقيمة أعلى من 3 آلاف ريال، والسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.
وأكدت الهيئة أن عدم تقديم الإقرار رغم حمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر يعرض المسافر لفرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات، إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، تتضاعف إلى 50% من قيمتها عند تكرار المخالفة.
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