  • الجمعة 3

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالصور.. أب يتمسك بإبقاء ابنه على الحياة ويجعله يتنفس من رئتيه

بالصور.. أب يتمسك بإبقاء ابنه على الحياة ويجعله يتنفس من رئتيه

بالصور.. أب يتمسك بإبقاء ابنه على الحياة ويجعله يتنفس من رئتيه
لندن(صدى):

لم يتخل أب عن ابنه، ولم يستسلم لكلام الأطباء، عندما ولد بمشاكل صحية كبيرة، وقيل أنه سيفارق الحياة.

ويقول الأب : ” كان أمامنا خيارين إما أن نجلس أمامه ونتحسر عليه ويفارق الحياة، أو إننا نجرب كل شىء للإبقاء على حياته ” .

وأضاف : ” حملته على صدري فى عملية دقيقة ليتنفس من رئتي، نحن كنا نعلم أنه إن قدرت له الحياة سيعيش معاق أصم أو أعمى لكنه لحمنا ودمنا سنحبه مهما كان ” .

ونشر الأب صورا له ولزوجته وابنه بصحبتهما وهو في صحة جيدة للغاية، بعد سنوات من الصبر والعلاج.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *