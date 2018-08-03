الصمت يزيد مخاوف أسرة المستثمر السعودي المحتجز بمصر

القاهرة(صدى):

أعربت أسرة المستثمر مبارك الغامدي المحتجز في سجن طرة بمصر، عن تخوفها بسبب صمت الجهات المصرية المختصة تجاه مطالباتهم بحسم ملف سجينها.

وأكدت الأسرة أنها لا تعلم أي شيء عن مصير خطاباتها المرسلة للجهات المعنية في مصر خاصة بعد تحركات مستأجري مصنع المياه في البحث عن مشتر جديد، ما يزيد الأمر تعقيدًا ، بحسب عكاظ.

كانت السفارة السعودية بالقاهرة قد اكتفت بإصدار بيان عن الواقعة قبل أكثر من أسبوعين دون أن تعرف الأسرة مصير مطالباتها.

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