بالفيديو.. الإعياء يهاجم مذيع ” بي بي سي ” على الهواء مباشرة

لندن(صدى):

تعرض مذيع النشرة الجوية بشبكة ” بي بي سي ” إلى موقف طارئ على الهواء مباشرة، ما اضطره للجلوس على الأرض والاختفاء من شاشة القناة.

وكان المذيع ” مارك مكارثي ” يقدم النشرة الجوية، ثم شعر بدوار وإعياء شديد، فاعتذر فجأة ثم أختفى من أمام الشاشة.