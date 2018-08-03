بالفيديو.. الإعياء يهاجم مذيع ” بي بي سي ” على الهواء مباشرة
تعرض مذيع النشرة الجوية بشبكة ” بي بي سي ” إلى موقف طارئ على الهواء مباشرة، ما اضطره للجلوس على الأرض والاختفاء من شاشة القناة.
وكان المذيع ” مارك مكارثي ” يقدم النشرة الجوية، ثم شعر بدوار وإعياء شديد، فاعتذر فجأة ثم أختفى من أمام الشاشة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31809 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
والله أنا الي أواجهه الأعياء والتعب
هذا أسبوع وأنا قاعد أحووووووس
في نظام البلدية الجديد(نظام بلدي)
تعديل مساحات اللوحات والترتيبات الجديدة
وطبع الرخصة في المنزل بدون ماتروح للبلدية
وتاريخ ميلاد وموقع جغرافي وبيانات
لكن أحلا مافيه
أنه نظاام روووووووووووعه😘
بس أرهقني شوي