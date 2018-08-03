بالصور.. دنماركيات غير مسلمات يتظاهرن ضد حظر النقاب

كوبنهاغن(صدى):

لم يقتصر الاحتجاج في الدنمارك ضد حظر النقاب على المسلمين فقط، حيث احتج مئات الدنماركيين، على فرض حظر جديد على ارتداء النقاب في الأماكن العامة متهمين الحكومة بالتعدي على حق النساء في أن يرتدين ما يحلو لهن.

وكان البرلمان قد فرض الحظر في مايو الماضي، لتنضم الدنمرك إلى فرنسا وبعض دول الاتحاد الأوروبي في الدفاع عما يقول بعض الساسة إنها قيم العلمانية والديمقراطية.

وشارك في التظاهرات مسلمات لا يرتدين النقاب بالإضافة إلى دنماركيات غير مسلمات ارتدين النقاب.