تكريم قط أنقذ صاحبته من الموت إثر إصابتها بجلطة

لندن(صدى):

لُقب قط أبيض بريطاني، بـ ” قط العام ” ،أمس الخميس ،بعدما ساعد في إنقاذ صاحبته، وظل ساهرا طوال الليل لمنعها من النوم إثر إصابتها بجلطة دموية.

وتقول مالكة القط: ” قال الطبيب إنني كنت مصابة بتجلط دموي وكان أمرا جيدا أنني لم أنم بفضل القط لأنه كان من المحتمل ألا أقوم بعدها ” .

وكانت صاحبة القط قد قامت برعياته وهو صغير حتى تعافى من مرض خطير.