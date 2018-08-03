تكريم قط أنقذ صاحبته من الموت إثر إصابتها بجلطة
لُقب قط أبيض بريطاني، بـ ” قط العام ” ،أمس الخميس ،بعدما ساعد في إنقاذ صاحبته، وظل ساهرا طوال الليل لمنعها من النوم إثر إصابتها بجلطة دموية.
وتقول مالكة القط: ” قال الطبيب إنني كنت مصابة بتجلط دموي وكان أمرا جيدا أنني لم أنم بفضل القط لأنه كان من المحتمل ألا أقوم بعدها ” .
وكانت صاحبة القط قد قامت برعياته وهو صغير حتى تعافى من مرض خطير.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51003 ] نشر منذ 53 دقيقة
ما اراد الله هلاكها ..
,, وما القط إلا وسيله جعله الله سبب انقاذها ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9598 ] نشر منذ 20 دقيقة
جميل☝😘❤😁