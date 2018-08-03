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تكريم قط أنقذ صاحبته من الموت إثر إصابتها بجلطة

تكريم قط أنقذ صاحبته من الموت إثر إصابتها بجلطة
لندن(صدى):

لُقب قط أبيض بريطاني، بـ ” قط العام ” ،أمس الخميس ،بعدما ساعد في إنقاذ صاحبته، وظل ساهرا طوال الليل لمنعها من النوم إثر إصابتها بجلطة دموية.

وتقول مالكة القط: ” قال الطبيب إنني كنت مصابة بتجلط دموي وكان أمرا جيدا أنني لم أنم بفضل القط لأنه كان من المحتمل ألا أقوم بعدها ” .

وكانت صاحبة القط قد قامت برعياته وهو صغير حتى تعافى من مرض خطير.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 51003 ] نشر منذ 53 دقيقة

ما اراد الله هلاكها ..

,, وما القط إلا وسيله جعله الله سبب انقاذها ,,

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