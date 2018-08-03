رسميًا.. النيجيري أحمد موسى نصراوي لـ 4 سنوات
أنهت إدارة نادي النصر ، اليوم الجمعة، إجراءات انتقال نجم المنتخب النيجيري ونادي ليستر سيتي الإنجليزي أحمد موسى، لمدة 4 سنوات .
وكانت مصادر قد أكدت في وقت سابق أن النصر اتفق مع وكيل أحمد موسى على تقديم عرض لفريق ليستر سيتي بمبلغ 40 مليون يورو من أجل الموافقة على انتقاله.
سعود التمياط[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 1 ساعة
اخس يا نادي الفقر وقعوا مع شبيه القرني قاهرهم ههههه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1899 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهلون ويستاهل
لكي تطور دوريك يجب إحضار الكبار للدوري
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2570 ] نشر منذ 56 دقيقة
معقولة هذا المبلغ في لاعب
يا عالم مو كذا ملايين للهلال والنصر والاتحاد والاهلي وعلى شنو
عالمي وافتخر[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 18 دقيقة
سعود التمياط باذن الله يضرب مطارك احمد موسى ياحمار اسيا هذا العالمي الي مبكيك تعرف اواروا وسيدني