رسميًا.. النيجيري أحمد موسى نصراوي لـ 4 سنوات

طلال الغامدي(صدى):

أنهت إدارة نادي النصر ، اليوم الجمعة، إجراءات انتقال نجم المنتخب النيجيري ونادي ليستر سيتي الإنجليزي أحمد موسى، لمدة 4 سنوات .

وكانت مصادر قد أكدت في وقت سابق أن النصر اتفق مع وكيل أحمد موسى على تقديم عرض لفريق ليستر سيتي بمبلغ 40 مليون يورو من أجل الموافقة على انتقاله.