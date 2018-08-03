  • الجمعة 3

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. رسميًا.. النيجيري أحمد موسى نصراوي لـ 4 سنوات

رسميًا.. النيجيري أحمد موسى نصراوي لـ 4 سنوات

رسميًا.. النيجيري أحمد موسى نصراوي لـ 4 سنوات
طلال الغامدي(صدى):

أنهت إدارة نادي النصر ، اليوم الجمعة، إجراءات انتقال نجم المنتخب النيجيري ونادي ليستر سيتي الإنجليزي أحمد موسى، لمدة 4 سنوات .

وكانت مصادر قد أكدت في وقت سابق أن النصر اتفق مع وكيل أحمد موسى على تقديم عرض لفريق ليستر سيتي بمبلغ 40 مليون يورو من أجل الموافقة على انتقاله.


الوسوم:,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 1 ساعة

اخس يا نادي الفقر وقعوا مع شبيه القرني قاهرهم ههههه

[ عدد التعليقات: 1899 ] نشر منذ 1 ساعة

يستاهلون ويستاهل
لكي تطور دوريك يجب إحضار الكبار للدوري

[ عدد التعليقات: 2570 ] نشر منذ 56 دقيقة

معقولة هذا المبلغ في لاعب
يا عالم مو كذا ملايين للهلال والنصر والاتحاد والاهلي وعلى شنو

[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 18 دقيقة

سعود التمياط باذن الله يضرب مطارك احمد موسى ياحمار اسيا هذا العالمي الي مبكيك تعرف اواروا وسيدني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *