جيسوس: كنت أعلم أن الهلال يمتلك أفضل الإمكانات
أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، أن العوامل المساعدة لإنجاح الفريق موجودة، وأن اللاعبون في تطور مستمر.
وأوضح جيسوس في تصريحات صحفية، أن الهلال مستواه يتصاعد من مباراة إلى مباراة ،قائلا : ” في مباراة اخيسار التركي أصبح الفريق قريباً من النهج الذي سنعمل به ” .
وأضاف: ” كانت فترة عمل هامه وشاقة ،والمستوى الذي كنا نتدرب عليه كان مرتفعاً، والرئيس أقنعني بمشروع الهلال ولدي القدرة على إسعاد الجماهير ” .
وتابع : ” أشعر بالفخر عندما أشاهد مايقوم به اللاعبون في التدريبات يطبقونه في المباريات ” ،مضيفًا : ” كنت أعلم أن الهلال أحد الأندية العربية التي تملك أفضل الإمكانات “.
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