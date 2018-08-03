‏جيسوس: كنت أعلم أن الهلال يمتلك أفضل الإمكانات

ماجد محمد(صدى):

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، أن العوامل المساعدة لإنجاح الفريق موجودة، وأن اللاعبون في تطور مستمر.

‏وأوضح جيسوس في تصريحات صحفية، أن الهلال مستواه يتصاعد من مباراة إلى مباراة ،قائلا : ” في مباراة اخيسار التركي أصبح الفريق قريباً من النهج الذي سنعمل به ” .

‏وأضاف: ” كانت فترة عمل هامه وشاقة ،والمستوى الذي كنا نتدرب عليه كان مرتفعاً، والرئيس أقنعني بمشروع الهلال ولدي القدرة على إسعاد الجماهير ” .

‏‏وتابع : ” أشعر بالفخر عندما أشاهد مايقوم به اللاعبون في التدريبات يطبقونه في المباريات ” ،مضيفًا : ” كنت أعلم أن الهلال أحد الأندية العربية التي تملك أفضل الإمكانات “.