النيابة العامة تكشف سر انتحار ممرضة مستشفى المخواة

نايف السالم(صدى):

تمكنت النيابة العامة بمحافظة المخواة، من كشف السر وراء انتحار ممرضة فلبينية بمستشفى المخواة، شنقًا.

وبالتحريات تم الوصول إلى مواطن سعودي، يعمل بنفس المستشفى ،وتبين أنه كان على علاقة غير شرعية بالممرضة المنتحرة.

وتم العثور على وصية للممرضة كتبتها قبل انتحارها، مكتوب بها الاسم الرباعي لأحد المواطنين العاملين بالمستشفى بأنه استغلها عدة مرات ماليًا، وكان يعدها بالزواج.

وبالقبض على المذكور اعترف بالتهم الموجهة إليه، وقد وجهت النيابة بإيقافه على ذمة التحقيق.