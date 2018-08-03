مواطن يطلب تغيير موعد استخراج بطاقة الأحوال المدنية.. والوكالة ترد

حمود العنزي (صدى):

استفسر أحد المواطنين، عن طريقة تغيير المحافظة الذي سيتخرج منها بطاقة أحوال مدنية بدل فاقد، موجهًا سؤاله إلى خدمة عملاء الأحوال المدنية على موقع ” تويتر ” .

وجاء في سؤال المواطن : ” أبغي استخراج بطاقة أحوال بدل فاقد اخترت محافظة وأبغي أغير المحافظة.. كيف ؟ ” ، في حين رد الحساب قائلًا : ” نرجو توضيح نوع الموعد، نسعد بخدمتك ” .

ورد المواطن قائلًا : ” أنا حجزت موعد لاستخراج بطاقة أحوال وأبغي أغير الموعد لكني أضغط على أيقونة إلغاء ولا تضغط فقط أيقونة فتح تكون قابلة للضغط.. ما الحل ؟ ” .

لتجيب إدارة خدمة العملاء قائلة : ” لا يمكن تعديل موعد بدل فاقد ” .