مواطن يطلب تغيير موعد استخراج بطاقة الأحوال المدنية.. والوكالة ترد
استفسر أحد المواطنين، عن طريقة تغيير المحافظة الذي سيتخرج منها بطاقة أحوال مدنية بدل فاقد، موجهًا سؤاله إلى خدمة عملاء الأحوال المدنية على موقع ” تويتر ” .
وجاء في سؤال المواطن : ” أبغي استخراج بطاقة أحوال بدل فاقد اخترت محافظة وأبغي أغير المحافظة.. كيف ؟ ” ، في حين رد الحساب قائلًا : ” نرجو توضيح نوع الموعد، نسعد بخدمتك ” .
ورد المواطن قائلًا : ” أنا حجزت موعد لاستخراج بطاقة أحوال وأبغي أغير الموعد لكني أضغط على أيقونة إلغاء ولا تضغط فقط أيقونة فتح تكون قابلة للضغط.. ما الحل ؟ ” .
لتجيب إدارة خدمة العملاء قائلة : ” لا يمكن تعديل موعد بدل فاقد ” .
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