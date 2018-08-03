بالفيديو.. في ذكري رحيله ” التسامح والحسم والحكمة ” أبرز صفات الملك فهد

نايف السالم(صدى):

بث الحساب الرسمي لقناة MBC الفضائية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الخميس، مقطع فيديو يتضمن تصريحات الأمير ” بندر بن سلطان ” سفير السعودية سابقًا في واشنطن، في ذكرى وفاة الملك فهد – رحمه الله-، قائلًا فيه : ” أن الملك فهد كان من يتبع أسلوب خاص في حل المشاكل بالكلمة الطيبة والتسامح ” .

وأضاف الأمير ” بندر بن سلطان ” ، ولكن الملك فهد إذا أخذ قرار استراتيجي لايمكن أن يتراجع عنه مهما كانت التكلفة، وهذا الأمر لا يعرف سوى الأشخاص الذين تعاملوا مع الملك فهد بشكل مباشر.

وأكمل ” الأمير بندر بن سلطان ” أن الملك أثناء توليه العهد كان هدفه الأول الهدوء والإستقرار، وعندما قامت الثورة الإيرانية كان يسعى لفهم العقلية الجديدة التي تولت الحكم بإيران.

وأوضح الأمير ” بندر بن سلطان ” ، أن الملك فهد حاول طمأنة الإيرانيين وتوصيل إحساس الأمان لهم وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية.

وأكد الأمير ” بندر بن سلطان ” ، على أن الملك فهد قد نصح الرئيس العراقي ” صدام حسين ” بأن لا يبدأ بالإعتداء على الإيرانيين، وأن يتجنب الصدام مع الخوميني.

سفير السعودية سابقاً في واشنطن الأمير بندر بن سلطان:

الملك فهد إذا أخذ قرار استراتيجي لايمكن أن يتراجع عنه مهما كانت التكلفة.#ذكرى_وفاة_الملك_فهد #الفهد pic.twitter.com/bRautgjsRH — MBC1 (@mbc1) August 2, 2018