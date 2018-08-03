الكشف عن الوجه الأخر لـ كاميلا وعلاقتها بـ ” وليام وهاري “

لندن(صدى):

كشف الأمير هاري، دوق ساسيكس ونجل الأميرة ديانا، عن علاقته وأخيه الأمير ويليام بزوجة أبيهما الدوقة كاميلا، وذلك في سيرة ذاتية جديدة عنوانها ” هاري: حوار مع الأمير ” للمؤلفة أنجيلا لوفان.

وقال الأمير هاري : ” لأكون صادقاً وصريحاً، لطالما كانت مقربة من وليام ومني، فهي ليست سيئة كزوجة أب، أنظري إلى الواقع الذي تعيشه، لا تشعري بالأسف من أجلي بل من أجلها، هي أمرأة مذهلة، وقد جعلت والدنا سعيداً، وهذا مهم بالنسبة إلينا، وأنا ووليام نحبها ” .

يذكر أن الكاتب طوم بووير كان قد أوضح من قبل أن الملكة إليزابيث الثانية لا تحب كاميلا كثيرًا وتلومها دائمًا بأنها سببًا في عدم نجاح زواج ابنها والراحلة ديانا، وفقًا لقوله.