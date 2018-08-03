بالفيديو.. ضبط مصنع بجدة يزور تواريخ منتجات تجميلية لطرحها بالأسواق

نايف السالم(صدى):

نجحت وزارة التجارة في ضبط مصنع بجدة، اليوم الخميس، ارتكب عدة مخالفات بتصنيع شامبوهات وصابون بدون ترخيص، وتزوير ” استكر ” لمنتجات منتهية الصالحة بوضع تاريخ جديد، وقامت بمصادرة المنتجات المخالفة.

ومن جانبه بث الناشط ” فيصل العبد الكريم ” ، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوضح مداهمة فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة للمصنع، وغرفة والخزانات التي تستخدم في صناعة الشامبوهات المخالفة، وقسم التعبئة والتغليف، حيث تم ضبط آلاف العبوات، ووضح أن المكان يحتوي على خط إنتاج كامل.

وأظهر ” الفيديو “، أيضًا وجود منتجات أصلية منتهية الصلاحية، وأن العمال في المصنع يقومون بالتزوير واستبدال ” استكر” المنتج بعد نزعه، ووضع آخر باسم جديد، مع تاريخ صلاحية جديد لمنتج منتهٍ منذ عامين.