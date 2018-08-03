إحالة متهم للنيابة العامة إثر تزويره لحمار وحشي

القاهرة(صدى):

أحالت الجهات الامنية في مصر ، مواطن إلى النيابة العامة؛ بتهمة تزوير حمار وحشي.

وفي التفاصيل انتشرت الأيام الماضية مقاطع فيديو لحمار وحشي مزور في حديقة الحيوان بالقاهرة .

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة في الشارع المصري؛ على خلفية خداع المسؤولين بالحديقة للمواطنين.

وكان أحد الزائرين هو من كشف أمر الحمار المزور؛ من الاذنين المتدليتين بشكل طولي، على عكس أذني الحمار الوحشي الدائرية كما أن الخطوط الموجودة على الوجه رسمت بعناية فائقة لدرجة مثالية ، وبعض اللطخ اللونية كانت واضحة بين الخطوط.