بالفيديو.. ” مسألة كرامة ” جندي مغربي يرفض مصافحة مسؤول إسباني

مليكة فؤاد(صدى):

تعرَّض مسؤول إسباني، إلى موقف محرج من قبل جندي مغربي يعمل بالمعبر الحدودي بين سبتة والمملكة المغربية.

وكان رئيس سبتة ” التابعة للنفوذ الإسباني ” ، يزور المعبر الحدود برفقة الرئيس الجديد للحزب الشعبي اليميني الإسباني، وحاول مصافحة أحد الجنود المغاربة إلا أن الجندي رفض مصافحته.

ولم يبد الجندي أي رد فعل سلبًا أو إيجابًا على الموقف، سوى أنه رفض مصافحة المسؤول الإسباني وظل واقفًا كأن شيئًا لم يحدث.