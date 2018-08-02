بالصور.. منسوبات نادي الحي بثانوية أم عمارة بالمندق يحتفون بوفد ” سفراء الظفر “

إبراهيم الخزمري(صدى):

احتفى نادي الحي بثانوية أم عمارة بالمندق بسفراء الظفر من بنات شهداء الواجب والمصابين والمرابطين بالحد الجنوبي من محافظتي ” جازان وظهران الجنوب ” وذلك في حفل جرى تنظيمه بنادي الحي بمحافظة المندق.

واشتمل الحفل الذي حضرته المشرفة الوزارية فاطمه العمري ومديرة مكتب التوجيه والإرشاد بالباحة نوره صالح ومديرة نادي الحي زهور جمعان الزهراني ، على العديد من الفقرات المختلفة التي يقوم بتجهيزها منسوبات ومشرفات وعضوات نادي الحي حيث اشتمل الحفل على الكلمات الترحيبية والقصائد والأناشيد وجولة على مرافق النادي والملاعب والصالات ، كما شاهد الوفد فيلمًا مرئياً بعنوان ” أبطال الوطن ” ، وشارك بنات الوفد ، أقرانهن طالبات النادي ببعض الألعاب الرياضية الجماعية والفردية الحماسية والتي أضفت على البرنامج الألفة وعلى الوفد جواً من السعادة والسرور.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج وزارة التعليم والتي أطلقتها تزامنًا مع أحداث ” عاصفة الحزم وإعادة الأمل ” وذلك بهدف استثمار المشاعر الوطنية الصادقة لدى بنات جنود حماة الوطن وبناته وترسيخ أهمية الدفاع عن وطنهم ، والذود عن حماه، والمحافظة على مقدساته.

وقالت مديرة نادي الحي زهور الزهراني : بكل الحب و الوفاء لأبناء وبنات شهداء الواجب تشرفنا بالاستقبال و المشاركة في هذا المشروع، وقد تم تشكيل لجان عدة لخدمة واستقبال أبناء وبنات الشهداء ومصابي الحد الجنوبي ، الذين يمثلون إدارات التعليم في منطقة جازان ومحافظة ظهران الجنوب، برفقة مرافقيهم ومشرفيهم متمنيًا لهم قضاء أوقات حافلة بالاستكشاف والترفيه وفق البرامج المعدة لهم من الإدارات المعنية.

فيما أوضحت أحد منسوبات نادي الحي صبا حامد الزهراني أن المشروع جاء انطلاقاً مع أحداث ” عاصفة الحزم ” وبمبادرة من الدكتورة هيا العواد وكيلة الوزارة لتعليم البنات، واستهدف تقديم الدعم النفسي من أبناء وبنات الشهداء والمصابين حماة الوطن في الاعتزاز بالدين، والولاء للملك، والانتماء للوطن.

وأضافت : أن إدارة نادي الحي قد أعلنت في وقت سابق ، عن خطة عمل وبرامج تعليمية وتربوية ونفسية وترفيهية ، وكامل استعداداتها لاستقبال ضيوف وفد مشروع ” سفراء الظفر ” الذي يضم 20 طالب وطالبة من أبناء الشهداء ومصابي الحد الجنوبي وذويهم ، ترافقهم مشرفة الوفد بتعليم جازان والمشرفة الوزارية فاطمة العمري ، ومديرة مكتب التوجيه والإرشاد بالباحة الاستاذه نوره صالح.

وفي نهاية الحفل أعربت جواهر الحمزي ابنة العميد إبراهيم الحمزي المرابط بالحد الجنوبي والقادمة من منطقة جازان عبر سناب المندق الان في لقائها مع ميمونه الزهراني عن بالغ سرورها وسعادتها باستقبال أهالي المنطقة والحفاوة التي وجدتها مع كامل الوفد كما استطلفت أجواء وجمال طبيعة المنطقة .

من جانبه، رحّب محافظ المندق صالح بن محمد القلطي ، بجميع ضيوف الوفد من أبناء وبنات الشهداء ومصابي الحد الجنوبي، ومرافقيهم، ومشرفيهم.

وقال: في كل موقف، تبرز وقفات القيادة الشامخة تجاه المواطنين لتجسد عمق اللحمة بينهم وبين الشعب فهم العون وهم السند لأسر الشهداء الذين بذلوا أرواحهم لبلدهم مدافعين عن ممتلكاته ومقدراته ومقدساته مجسّدين بذلك عمق التلاحم والحرص على أبنائه.

وأضاف: تحظى أسر الشهداء بعناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللذيْن كانا -وما زالا- سنداً لهم، وما زالت مواقفهما مع أبناء أسر شهداء الواجب وكلماتهما الأبوية المؤثرة راسخة في ذاكرة أبناء الوطن.