  • الخميس 2

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. الراجحي يهنئ اللواء طيار ركن طلال الغامدي على الثقة الملكية بتعيينه نائبا لقائد القوات الجوية الملكية السعودية

بالصور.. الراجحي يهنئ اللواء طيار ركن طلال الغامدي على الثقة الملكية بتعيينه نائبا لقائد القوات الجوية الملكية السعودية

بالصور.. الراجحي يهنئ اللواء طيار ركن طلال الغامدي على الثقة الملكية بتعيينه نائبا لقائد القوات الجوية الملكية السعودية
سعيد العجل(صدى):

يتقدم الدكتور الشريف محمد الراجحي سفير النوايا الحسنة ، ورئيس اللجنة الدبلوماسية بجامعة الشعوب العربية

والأمين العام لمجلس الأعضاء بالسعودية للمنظمة العربية الأوربية للبيئة ، والعضو الإستشاري لجمعية رعاية أيتام جدة ، ورئيس مجموعة ملتقى ” أصدقاء الشريف الراجحي ”

بأسمى آيات التهاني والتبريكات لعضو ملتقى ” أصدقاء الشريف الراجحي ”

سعادة اللواء طيار ركن طلال بن سليمان آل رزحان الغامدي – قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي جدة على الثقة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، و ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتعيينه نائبا لقائد القوات الجوية الملكية السعودية .

ان هذه الثقة الملكية منحت بناء على ما تميز به معاليه من نجاحات فائقه لقيادة قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في مدينة جدة ، بعد نجاح قيادته لقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف ، وقبلها نجاحاته في ترأسه العديد من المناصب القيادية والنقلة النوعية التي أحدثها.

سائلا المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه ، ومتمنيا له المزيد من التقدم و النجاح والتطور للقوات الجوية الملكية السعودية.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *