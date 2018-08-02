بالصور.. الراجحي يهنئ اللواء طيار ركن طلال الغامدي على الثقة الملكية بتعيينه نائبا لقائد القوات الجوية الملكية السعودية

سعيد العجل(صدى):

يتقدم الدكتور الشريف محمد الراجحي سفير النوايا الحسنة ، ورئيس اللجنة الدبلوماسية بجامعة الشعوب العربية

والأمين العام لمجلس الأعضاء بالسعودية للمنظمة العربية الأوربية للبيئة ، والعضو الإستشاري لجمعية رعاية أيتام جدة ، ورئيس مجموعة ملتقى ” أصدقاء الشريف الراجحي ”

بأسمى آيات التهاني والتبريكات لعضو ملتقى ” أصدقاء الشريف الراجحي ”

سعادة اللواء طيار ركن طلال بن سليمان آل رزحان الغامدي – قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي جدة على الثقة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، و ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتعيينه نائبا لقائد القوات الجوية الملكية السعودية .

ان هذه الثقة الملكية منحت بناء على ما تميز به معاليه من نجاحات فائقه لقيادة قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في مدينة جدة ، بعد نجاح قيادته لقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف ، وقبلها نجاحاته في ترأسه العديد من المناصب القيادية والنقلة النوعية التي أحدثها.

سائلا المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه ، ومتمنيا له المزيد من التقدم و النجاح والتطور للقوات الجوية الملكية السعودية.