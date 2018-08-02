فرع وزارة النقل بعسير ينتهي من إنارة أنفاق عقبة ضلع

محمد السعران(صدى):

في إطار الجهود المبذولة والمتواصلة من فرع وزارة النقل بمنطقة عسير والمتمثلة في الإهتمام بالطرق إنشاءً وصيانة والقيام بالأعمال التفقدية وتوفير كافة متطلباتها حفاظاً على سلامة المسافرين عبر هذه الطرق ، قامت إدارة الطرق بالإنتهاء من إنارة الأنفاق الواقعة على طريق أبها / الدرب ” عقبة ضلع ” ، حيث أكد الفرع أن هناك توجهاً لإكمال باقي الأنفاق بالمنطقة .

جاء هذا المجهود بإشراف مباشر ومتابعة من سعادة مدير عام الفرع المهندس ” مطلق بن الأسمر الشراري ” ومدير إدارة الصيانة وجهاز الإشراف على عقد الصيانة ” 802 ” .