فرع وزارة النقل بعسير ينتهي من إنارة أنفاق عقبة ضلع
في إطار الجهود المبذولة والمتواصلة من فرع وزارة النقل بمنطقة عسير والمتمثلة في الإهتمام بالطرق إنشاءً وصيانة والقيام بالأعمال التفقدية وتوفير كافة متطلباتها حفاظاً على سلامة المسافرين عبر هذه الطرق ، قامت إدارة الطرق بالإنتهاء من إنارة الأنفاق الواقعة على طريق أبها / الدرب ” عقبة ضلع ” ، حيث أكد الفرع أن هناك توجهاً لإكمال باقي الأنفاق بالمنطقة .
جاء هذا المجهود بإشراف مباشر ومتابعة من سعادة مدير عام الفرع المهندس ” مطلق بن الأسمر الشراري ” ومدير إدارة الصيانة وجهاز الإشراف على عقد الصيانة ” 802 ” .
اترك تعليقاً