انطلاق محيفرة في عدد من مناطق المملكة بعد نجاح نسختها الأولى بالرياض

محمد السعران(صدى):

بدعم من الهيئة العامة للترفية حظيت أضخم فعالية مائية على مستوى المملكة ” محيفرة المائية ” ، بحضور كبير من مختلف شرائح المجتمع في ملعب إعداد القادة بالمجمع الأولمبي بالرياض.

وبعد نجاح تجربة محيفرة ستنطلق لعدة مناطق بالمملكة وفقا لمدير مشروع محيفرة الأستاذ ريان اللحيدان.

وتأتي ” محيفرة المائية ” تلبية لرغبات الناس وسد احتياجاتهم الماسة للألعاب الرياضية المائية، مشيرة في ذات الصدد إلى أهداف ورسالة الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، لبناء مجتمع ممارس للرياضة، ورياضة تنافسية متميزة، إضافة لتنظيم القطاع الرياضي والنهوض بمقوماته، وبناء منشآت عصرية ، وزيادة نسبة ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، وإيجاد برامج رياضية مبتكرة لتوسيع قاعدة الممارسين الرياضيين من كافة فئات المجتمع وتنمية قدرات وطاقات الشباب.

الجدير بالذكر أن هذه الفعالية تحضى بدعم من الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع هيئة الترفية لتحسين جودة الحَيَاة للمواطنين و المقيمين و سعياً لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة ورؤية المملكة الطموحة 2030، والتي تهدف بدورها لجعل الرياضة المائية والترفيهية أحد روافد التنمية الاقتصادية للمملكة.