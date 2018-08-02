” هاكاثون الحج ” يجمع العائلات على طاولات ذكية

تركية البدر(صدى):

كسرت عائلات سعودية وعربية وأجنبية لقاءاتها الاعتيادية على الطاولات المنزلية، بالجلوس للمرة الأولى على ” طاولة تقنية واحدة ” لتنفيذ مشاريع نوعية وغير مسبوقة لخدمة الحجاج في ” هاكاثون الحج ” الذي دشن في السعودية الأربعاء الأول من أغسطس.

وفيما تجاور عدد من الأزواج على ذات الطاولة لبناء ” تطبيق العمر ” لخدمة ملايين المسلمين، كان أصغر مبرمج سعودي ” حمزة الجعيد ” يتطلع بلغة المستقبل ليضع بصمته في الهاكاثون العالمي، ويشارك في خدمة ملايين الحجيج، الذين سيكون بينهم خلال أعوام.

يأتي هذا بينما تحضر النقاشات العائلية في ذات الزمان والمكان بمحاور ” تقنية ” كانت البرمجة فيها العائل والمعيل لبناء المشروع الذي يوفر للملايين من المسلمين رحلة حج ميسرة.

” هاكاثون الحج ” كان قد سجل فجر الخميس 2 أغسطس 2018م، رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية؛ بعد أن بلغ عدد المشاركين فيه قرابة 3000 مشاركًا من 50 جنسية، جمعتهم طموحات الفوز في الهاكاثون الأضخم والأكبر من نوعه على مستوى العالم.