بالفيديو.. ” السند ” يوضح حكم أن تضحي المرأة عن نفسها
كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، حكم أن تضحي المرأة لنفسها بمالها وإن كانت متزوجة، وكذلك حكم مباشرتها الذبح.
وأكد ” السند ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أن المرأة إذا كانت قادرة فلها أن تضحي بنفسها عن نفسها وعن من شاءت من المسلمين من مالها، قائلًا : ” لا شك أنه مشروع ” .
وأضاف أن الأضحية تسن لمن يقدر على ذلك، مضيفًا أن مباشرتها للذبح بنفسها ” جائز ولا حرج عليها في ذلك ” .
فيصل[ عدد التعليقات: 1345 ] نشر منذ 14 دقيقة
جزاكم الله كل خير
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1035 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يعطيك العافية