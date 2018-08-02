بالفيديو.. ” السند ” يوضح حكم أن تضحي المرأة عن نفسها

حمود العنزي (صدى):

كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، حكم أن تضحي المرأة لنفسها بمالها وإن كانت متزوجة، وكذلك حكم مباشرتها الذبح.

وأكد ” السند ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أن المرأة إذا كانت قادرة فلها أن تضحي بنفسها عن نفسها وعن من شاءت من المسلمين من مالها، قائلًا : ” لا شك أنه مشروع ” .

وأضاف أن الأضحية تسن لمن يقدر على ذلك، مضيفًا أن مباشرتها للذبح بنفسها ” جائز ولا حرج عليها في ذلك ” .