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بالفيديو.. ” السند ” يوضح حكم أن تضحي المرأة عن نفسها

بالفيديو.. ” السند ” يوضح حكم أن تضحي المرأة عن نفسها
حمود العنزي (صدى):

كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، حكم أن تضحي المرأة لنفسها بمالها وإن كانت متزوجة، وكذلك حكم مباشرتها الذبح.

وأكد ” السند ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أن المرأة إذا كانت قادرة فلها أن تضحي بنفسها عن نفسها وعن من شاءت من المسلمين من مالها، قائلًا : ” لا شك أنه مشروع ” .

وأضاف أن الأضحية تسن لمن يقدر على ذلك، مضيفًا أن مباشرتها للذبح بنفسها ” جائز ولا حرج عليها في ذلك ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1345 ] نشر منذ 14 دقيقة

جزاكم الله كل خير

[ عدد التعليقات: 1035 ] نشر منذ 13 دقيقة

الله يعطيك العافية

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