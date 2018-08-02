” الحج ” تعتمد توفير حافلات إسناد لحجاج الداخل المشمولين بـ ” القطار “

واس(صدى):

اعتمدت وزارة الحج والعمرة، مقترحًا رفعه المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل يختص بتوفير حافلات إسناد (طوارئ) لمنشآت حجاج الداخل بنسبة 3 % من عدد الحجاج المشمولين بخدمة قطار المشاعر المقدسة حسب الرخصة الموسمية لموسم حج 1439هـ.

وعقدت وزارة الحج والعمرة اجتماعًا مشتركًا بين المجلس التنسيقي والنقابة العامة للسيارات، أسفر عن اتفاق الجميع على آلية تنفيذ المقترح المعتمد، تضمن مسؤولية منشآت حجاج الداخل المشمولة مخيماتها بخدمة القطار عن توفير حافلات إسناد بالتنسيق مع نقابة السيارات، وتولي لجنة التصعيد والنفرة متابعة موقع إسناد الخاص بحجاج الداخل.

وتضمن الاتفاق التشديد على متعهدي النقل بإيقاف الحافلات في مواقفها الخاصة، خارج المشاعر المقدسة وأحياء مكة المكرمة، ابتداءً من انتهاء رحلات قدوم الحجاج إلى رحلات مغادرتهم، مع تقديم كروكي من الشركة الناقلة يوضح مواقع تخزين الحافلات.

وأعرب رئيس المجلس التنسيقي عبدالرحمن بن فالح الحقباني عن بالغ شكره وتقديره لمعالي الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن على تفاعله ودعمه المستمر واللامحدود للمبادرات والأفكار التي يقدمها المجلس للارتقاء بمستوى خدمات قطاع حجاج الداخل ورفع جودتها.

ويأتي مقترح المجلس التنسيقي انطلاقًا من مهامه التي يختص بها بموجب لائحته التنظيمية التي نصت على اقتراح الحلول للمشاكل والمعوقات التي قد تواجه قطاع خدمة حجاج الداخل، وعلى تمثيله لدى الجهات الحكومية وغيرها.