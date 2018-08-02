بالفيديو.. بالتزامن مع انطلاق قناة براميدز ” آل الشيخ ” يوجه رسالة للمصريين

ماجد محمد(صدى):

وجه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم الخميس، رسالة إلى الشعب المصري يالتزامن مع انطلاق قناة براميدز .

وقال ” آل الشيخ ” في مداخلة هاتفية مع القناة التي بدأت البث اليوم الخميس: ” أقول للجمهور المصري راجع حساباتك وغير مبادئك وشجع بيراميدز “.

وعن قناة براميدز قال : ” الحمد لله القناة دي نتائج شغل أيام فقط اعذروني لو في خلل في البداية، وسيتم تدارك الأخطاء في المستقبل “.

كما وجه رسالة شكر لشريكه الإماراتي ، قائلا : “تحمل معي الكثير، واتفقنا على أن الجماهير العربية من هاواي لليابان ستتابع الدوري المصري عبر هذه القناة الوليدة، والتي تحمل أكبر تقنية في العالم “.

يجدر الإشارة إلى أن قناة ” براميدز ” تابعة لنادي ” براميدز ” ، الذي تأسس عام 2008 تحت اسم الأسيوطي سبورت واستطاع الصعود للدوري للممتاز لأول مرة منذ تأسيسه في موسم 2014–15 .