” الشباب ” يبحث عن بديل لـ صوماليا بعد اخفاقه بالفحص الطبي

طلال الغامدي(صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب، اليوم الخميس، إنه شرع في البحث عن مهاجم أجنبي ليحل بديلاً عن لاعب الوسط البرازيلي ” صوماليا ” الذي لم يجتز الفحوصات الطبية المبدئية.

الجدير بالذكر أن إدارة الشباب أعلنت فى وقت سابق، تعاقدها مع الاعب البرازيلي ” ويرجيتون دو روساريو ” المعروف بـ ” صوماليا ” قادمًا من نادي تولوز الفرنسي، وكان من المقرر أن يلتحق اللاعب، البالغ 29 عامًا، بمعسكر الفريق في سلوفينيا لإجراء الفحوصات الطبية والتوقيع الرسمي معه على ان ينخرط فيما بعد في تدريبات الفريق .