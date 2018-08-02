22 ألف شخصا بالمملكة فقدوا أسنانهم.. تعرف على الأسباب

نايف السالم(صدى):

كشف مسح أصدرته الهيئة العامة للإحصاء في عام 2017، أن نحو 22 ألف شخصًا من سكان المملكة في الفئة العمرية بين 15 إلى 34 عامًا، فقدوا أسنانهم بشكل كامل.

وأوضح المختصون، أن هناك عدة أسباب لهذه النسبة الكبيرة، وتضمنت هذه الأسباب: وجود خلل معين في نظام الرعاية الصحية بشقيه العلاجي والتوعوي، من بينها إهمال العناية بالإسنان، والعيوب الخلقية أو الوراثية.

كما شملت الأسباب التي طرحها المختصون، وجود نقص في أطباء الأسنان بالمستشفيات الحكومية، إضافة إلى تباعد المواعيد وارتفاع تكلفة العلاج في العيادات الخاصة، وبعض الأمراض المزمنة كالسكر، وكذلك وجود معتقدات تقليدية متوارثة لدى مقيمين من جنسيات أفريقية وآسيوية والذين يرون أن خلع الأسنان فيه شفاء من الأمراض، وذلك وفقًا لصحيفة ” مكة ” .