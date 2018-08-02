واتساب يضع أصحاب الشركات في مأزق بميزة جديدة مدفوعة

أميرة خالد(صدى):

قامت خدمة ” واتساب ” باتخاذ خطوة جديدة ؛ لمواجهة رسائل بعض الشركات الصغيرة التي تزعج المستخدمين مستغلين أن الخدمات في ” واتساب ” مجانية .

وكشفت ” واتساب ” في خذا السايق عن إضافة ميزة مدفوعة الأجر للمرة الأولى ، وهي ميزة موجهة إلى قطاع الأعمال والشركات، حيث يمكنهم استخدام خدمتها WhatsApp Business للتواصل مع عملائها والرد على استفساراتهم بشكل مجاني خلال 24 ساعة من استقبال أسئلتهم وطلباتهم، ولكن بعد انقضاء تلك المدة سيتم محاسبتهم بمقابل مادي عن كل رسالة يرسلونها إلى العميل.

وجاءت تلك الخطوة لكبح جماح الشركات والمشروعات الصغيرة التي تواصل إرسال عشرات الرسائل للمستخدمين وإزعاجهم بها؛ حفاظًا على خصوصية وراحة المستخدمين.

كما أن تلك الميزة توفر للشركات وعملائها الحفاظ على المحادثات فيما بينهم مشفرة بشكل آمن بأسلوب التشفير الطرفي End-to-End Encryption بحيث لا يمكن لأي شخص أن يرى الرسائل المتبادلة داخل المحادثة، حتى أن واتساب نفسه لا يمكنه قراءتها.

يجدر الإشارة إلى أن تلك الميزة جاءت كخطوة ثانية لمواجهة انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة على المنصة الخضراء، حيث إن الشركة قامت مؤخرًا بتحديد الحد الأقصى لإمكانية إعادة توجيه الرسائل إلى المحادثات الجماعية Forward، بحيث يكون الحد الأقصى هو 20 مجموعة.