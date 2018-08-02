بالفيديو.. طالبة التمريض تروي ما حدث في مجمع أبها وتكشف دور شقيقتها وأمها

أبها(صدى):

أكدت طالبة التمريض، مرام العواجي، التي أنقذت شاب سقط مغشيًا عليه في مجمع تجاري بأبها، أنها تمكنت من إدارة الموقف بعد ما شاهدت شقيقتها الحالة وطلبت منها مساعدته.

وقالت الطالبة : ” إحدى شقيقاتي كانت قريبة من الحالة داخل المجمع التجاري، وطلبوا أن أساعده وترددت في البداية بحكم اني طالبة وخبرتي قليلة في المجال، ثم ذهبت للشاب وجدت أشخاص مجتمعين حوله بشكل غير طبيعي، فقمت بالاتصال بالهلال الأحمر و طالبت رجل الأمن في المول أن يبعد كل المتجمعين حوله، فاستجاب وكان بجانب المريض صديقه يحاول يساعده ” .

وأضافت: ” الشخص كان يعاني من أزمة ربو فقمت بإعطائه بخاخ الربو وحاولنا تهدئته حيث كان متوتر للغاية ووضعنا الماء على وجهه، وتابعت نبضه خيث كان عالي وبعد فترة عاد لمعدله الطبيعي ” .

ووجهت الطالبة شكر لأمها قائلة: ” أقوي انسانة رأيتها في حياتي واحبك كثيرا ” .

وعن طموحها في الفترة القادمة قالت طالبة التمريض: ” أنا من عشاق التمريض، واتمني أن أكون من الرواد الذين طوروا المملكة، وأحسن سمعة كل ممرض وممرضة، وأجعل الطلاب جميعهم يطمحون بدخول كليات التمريض ” .

وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير قد قامت بتكريم الطالبة ومنحها شهادة شكر؛ تقديرًا لموقفها الإنساني الذي ساهم في إسعاف الشاب الذي نُقل بعد ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.