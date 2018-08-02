مصدر أمني: رقصة ” كيكي ” مخالفة يعاقب مرتكبها رجلا أو امراة

علي القحطاني (صدى):

كشف مصدر أمني، أن رقصة ” كيكي ” تشكل خطورة على سلامة الشخص مؤدي الرقصة والأخرين، مؤكدًا على ضرورة اعتبارها مخالفة مرورية.

وأشار المصدر، أن إدارة المرور بالفعل تطبق المخالفة المرورية على من يتم رصده وهو يؤدي هذه الرقصة، مشيرًا إلى أنه يجري النسيق بين الجهات المختصة لتحذير سائقي المركبات من خطورتها.

وأكد أن المخالفات التي ترصد في هذا الأمر على أي شخص سواء رجلًا أو امرأة يتم تطبيقها، موضحًا أنه سيتم النظر في كل منها وما يرتبط بها من مخالفات أخرى سواء كانت جنائية، أو مرورية، أو تتصل بالتعدي على حريات.