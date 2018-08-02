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  3. مصدر أمني: رقصة ” كيكي ” مخالفة يعاقب مرتكبها رجلا أو امراة

مصدر أمني: رقصة ” كيكي ” مخالفة يعاقب مرتكبها رجلا أو امراة

مصدر أمني: رقصة ” كيكي ” مخالفة يعاقب مرتكبها رجلا أو امراة
علي القحطاني (صدى):

كشف مصدر أمني، أن رقصة ” كيكي ” تشكل خطورة على سلامة الشخص مؤدي الرقصة والأخرين، مؤكدًا على ضرورة اعتبارها مخالفة مرورية.

وأشار المصدر، أن إدارة المرور بالفعل تطبق المخالفة المرورية على من يتم رصده وهو يؤدي هذه الرقصة، مشيرًا إلى أنه يجري النسيق بين الجهات المختصة لتحذير سائقي المركبات من خطورتها.

وأكد أن المخالفات التي ترصد في هذا الأمر على أي شخص سواء رجلًا أو امرأة يتم تطبيقها، موضحًا أنه سيتم النظر في كل منها وما يرتبط بها من مخالفات أخرى سواء كانت جنائية، أو مرورية، أو تتصل بالتعدي على حريات.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1824 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا هو الصح
على كل مخالف ان يتحمل نتيجة رقصه

[ عدد التعليقات: 1345 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاكم الله كل خير

[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 1 ساعة

ما ادري ويش يستفيدون من الرقصة لاهي من عاداتنا وتقاليدنا

[ عدد التعليقات: 2702 ] نشر منذ 1 ساعة

اصلا من يعملها ويمارسها والله ليس برجل ولا يعتبر رجل ابدا

[ عدد التعليقات: 2702 ] نشر منذ 58 دقيقة

يرقصها السفيه والمختل عقليا والمريض نفسيا

[ عدد التعليقات: 2702 ] نشر منذ 45 دقيقة

عيب عيب عيب

[ عدد التعليقات: 2702 ] نشر منذ 39 دقيقة

يرقسها الناس الجهلة المتخلفة .. تقليد اعمى تخيل غربي يرقص سامري او دحه او عرضه او رفيحي كيف بيكون شكله اكيد نضحك عليه وهم بالمثل يضحكوا على تخلفنا وجهلنا

[ عدد التعليقات: 2702 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله يجلكم ويكرمم جميعا يفعلها (المخانيث)

[ عدد التعليقات: 1824 ] نشر منذ 12 دقيقة

يفعلها المجانين

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