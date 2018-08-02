مصدر أمني: رقصة ” كيكي ” مخالفة يعاقب مرتكبها رجلا أو امراة
كشف مصدر أمني، أن رقصة ” كيكي ” تشكل خطورة على سلامة الشخص مؤدي الرقصة والأخرين، مؤكدًا على ضرورة اعتبارها مخالفة مرورية.
وأشار المصدر، أن إدارة المرور بالفعل تطبق المخالفة المرورية على من يتم رصده وهو يؤدي هذه الرقصة، مشيرًا إلى أنه يجري النسيق بين الجهات المختصة لتحذير سائقي المركبات من خطورتها.
وأكد أن المخالفات التي ترصد في هذا الأمر على أي شخص سواء رجلًا أو امرأة يتم تطبيقها، موضحًا أنه سيتم النظر في كل منها وما يرتبط بها من مخالفات أخرى سواء كانت جنائية، أو مرورية، أو تتصل بالتعدي على حريات.
تركي[ عدد التعليقات: 1824 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا هو الصح
على كل مخالف ان يتحمل نتيجة رقصه
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1345 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاكم الله كل خير
ابن البلد[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 1 ساعة
ما ادري ويش يستفيدون من الرقصة لاهي من عاداتنا وتقاليدنا
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2702 ] نشر منذ 1 ساعة
اصلا من يعملها ويمارسها والله ليس برجل ولا يعتبر رجل ابدا
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2702 ] نشر منذ 58 دقيقة
يرقصها السفيه والمختل عقليا والمريض نفسيا
حسين[ عدد التعليقات: 2702 ] نشر منذ 45 دقيقة
عيب عيب عيب
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2702 ] نشر منذ 39 دقيقة
يرقسها الناس الجهلة المتخلفة .. تقليد اعمى تخيل غربي يرقص سامري او دحه او عرضه او رفيحي كيف بيكون شكله اكيد نضحك عليه وهم بالمثل يضحكوا على تخلفنا وجهلنا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31775 ] نشر منذ 25 دقيقة
أخيرآ صحو👏👏👏👏
ياالله حيهم👍
هلا بالخميس[ عدد التعليقات: 2702 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يجلكم ويكرمم جميعا يفعلها (المخانيث)
فهد[ عدد التعليقات: 1824 ] نشر منذ 12 دقيقة
يفعلها المجانين