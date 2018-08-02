ضاحي خلفان : قناة الجزيرة تتكتم على الثورة الإيرانية وتلفق الأكاذيب للدول العربية
علق نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، على قناة الجزيرة الإرهابية، قائلا: لا بارك الله في قناة الجزيرة التي تتكتم على الثورة الايرانية وتلفق الأكاذيب على الدول العربية، تعسا لها.
وقال ضاحي خلفان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : هل يقبل المواطن القطري الشريف..بهكذا إعلام كاذب.
وأضاف : كل التحليلات الأمنية الاستخباراتية تشير ان ان قطر ستظل تضرب في البنيان العربي لهدمه الى حد الدمار الكامل.. خدمة لمن كلفها.
فهد[ عدد التعليقات: 1824 ] نشر منذ 1 ساعة
لانها ما تخدم مصالحها
فيصل[ عدد التعليقات: 1345 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يوفقهم