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ضاحي خلفان : قناة الجزيرة تتكتم على الثورة الإيرانية وتلفق الأكاذيب للدول العربية

ضاحي خلفان : قناة الجزيرة تتكتم على الثورة الإيرانية وتلفق الأكاذيب للدول العربية
طلال الضوي(صدى):

علق نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، على قناة الجزيرة الإرهابية، قائلا: لا بارك الله في قناة الجزيرة التي تتكتم على الثورة الايرانية وتلفق الأكاذيب على الدول العربية، تعسا لها.

 

وقال ضاحي خلفان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : هل يقبل المواطن القطري الشريف..بهكذا إعلام كاذب.

وأضاف : كل التحليلات الأمنية الاستخباراتية تشير ان ان قطر ستظل تضرب في البنيان العربي لهدمه الى حد الدمار الكامل.. خدمة لمن كلفها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1824 ] نشر منذ 1 ساعة

لانها ما تخدم مصالحها

[ عدد التعليقات: 1345 ] نشر منذ 1 ساعة

الله لا يوفقهم

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