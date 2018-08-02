الأحوال المدنية : مكتبان لاستقبال حجاج بيت الله في المشاعر المقدسة.

سعيد العجل(صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن قائمة مكاتبها التي ستعمل في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام كافة، من الداخل أو دول الخارج الذين قد يرغبون في تسجيل واقعات الولادة أثناء فترة الحج، أو الوفاة لا قدر الله.

وبيّنت الأحوال المدنية أن مكتبها الواقع بمجمع الدوائر الحكومية في حي العوالي، ومكتب الطوارئ بحي المعيصم، سيستقبلان الحجاج على مدار الساعة لتقديم واجب الخدمة لهم، بكل يسر وسهولة.

من جانبه، أكد المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن القطاع يهدف من خلال إقرار عمل المكتبين على مدار الساعة، إلى تسهيل الإجراءات على الحجاج، وحثهم على عدم التأخر في تسجيل الواقعات أثناء فترة الحج.