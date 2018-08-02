اعترافات مثيرة لرجل حرق خطيبته: ” حرقتها لإشعالها نيران الغيرة بقلبي “

موسكو(صدى):

اعترف الشاب الروسي إيفجيني بونداروك، المتهم بتهمة الشروع في قتل خطيبته ” حرقا ” بأنه أحرقها مثلما أشعلت نيران الغيرة في قلبه.

وأضاف الروسي في اعترافاته أمام قاضي محكمة شبه جزيرة القرم أنه قام بسكب البنزين فوق جسد خطيبته ” ألكسندرا كوزمينا ” ، 19 عاما، والتي تعمل معه كمحاسبة في إحدى محطات البنزين الواقعة في منطقة يالطا بالجزيرة السياحية ، وذلك عندما نشبت بينهما مشادة كلامية عند عودته إلى منزلهما الواقع داخل المحطة، وهو في حالة سُكر دفعته ، وفقا لصحيفة ” ذا صن ” البريطانية.

وأدت تلك الواقعة إحراق جسد ” ألكسندرا ” بنسبة 80%؛ حيث قال الأطباء إنها من المستحيل أن تعود كما كانت قبل الحادث.

وعلى جانب أخر قال شهود عيان إن ألكسندرا كانت تردد عند حرقها وحملها لسيارة الإسعاف : ” لماذا لم تقتلني ؟.. بدلا من شعوري بهذا الألم ” .

ومن المتوقع أن إيفجيني سيواجه عقوبة الشروع في قتل خطيبته، والتي قد تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن لفترة لن تقل عن 20 عاما.