اعترافات مثيرة لرجل حرق خطيبته: ” حرقتها لإشعالها نيران الغيرة بقلبي “
اعترف الشاب الروسي إيفجيني بونداروك، المتهم بتهمة الشروع في قتل خطيبته ” حرقا ” بأنه أحرقها مثلما أشعلت نيران الغيرة في قلبه.
وأضاف الروسي في اعترافاته أمام قاضي محكمة شبه جزيرة القرم أنه قام بسكب البنزين فوق جسد خطيبته ” ألكسندرا كوزمينا ” ، 19 عاما، والتي تعمل معه كمحاسبة في إحدى محطات البنزين الواقعة في منطقة يالطا بالجزيرة السياحية ، وذلك عندما نشبت بينهما مشادة كلامية عند عودته إلى منزلهما الواقع داخل المحطة، وهو في حالة سُكر دفعته ، وفقا لصحيفة ” ذا صن ” البريطانية.
وأدت تلك الواقعة إحراق جسد ” ألكسندرا ” بنسبة 80%؛ حيث قال الأطباء إنها من المستحيل أن تعود كما كانت قبل الحادث.
وعلى جانب أخر قال شهود عيان إن ألكسندرا كانت تردد عند حرقها وحملها لسيارة الإسعاف : ” لماذا لم تقتلني ؟.. بدلا من شعوري بهذا الألم ” .
ومن المتوقع أن إيفجيني سيواجه عقوبة الشروع في قتل خطيبته، والتي قد تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن لفترة لن تقل عن 20 عاما.
أبو مها[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 2 ساعتين
حتى انتم اصبحتم تغارون
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50983 ] نشر منذ 2 ساعتين
مجرمون ,,
غندورة[ عدد التعليقات: 11153 ] نشر منذ 1 ساعة
’’أحرقها‘‘ مثلما (أشعلت نيران) الغيرة في قلبه🤔
..
آهااااا يعني هي اللي بدت أشعلت النيران ولقت جزاها، وحدة بوحدة.. والبادي أظلم.
..
طيب ي” إيفجيني ماقلت لنا ويش سبب غيرتك؟
غندورة[ عدد التعليقات: 11153 ] نشر منذ 1 ساعة
جرّب نار الغيرة و قولي إيه رأيك!
جرب و أوصف لي
جرّب ليلك يبقى نهار
تحتك شوك و عيونك نار
يا ما الغيرة خدتني
قدامك و جابتني
و أنت في ناري فايتني
و لا حاسس إيه بيّ
أتاريك مش على بالك
أو غيرتي بتحلالك
قلت أدوقها لك
و تجربها شوية !
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2050 ] نشر منذ 17 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم