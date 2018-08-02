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اعترافات مثيرة لرجل حرق خطيبته: ” حرقتها لإشعالها نيران الغيرة بقلبي “

اعترافات مثيرة لرجل حرق خطيبته: ” حرقتها لإشعالها نيران الغيرة بقلبي “
موسكو(صدى):

اعترف الشاب الروسي إيفجيني بونداروك، المتهم بتهمة الشروع في قتل خطيبته ” حرقا ” بأنه أحرقها مثلما أشعلت نيران الغيرة في قلبه.

وأضاف الروسي في اعترافاته أمام قاضي محكمة شبه جزيرة القرم أنه قام بسكب البنزين فوق جسد خطيبته ” ألكسندرا كوزمينا ” ، 19 عاما، والتي تعمل معه كمحاسبة في إحدى محطات البنزين الواقعة في منطقة يالطا بالجزيرة السياحية ، وذلك عندما نشبت بينهما مشادة كلامية عند عودته إلى منزلهما الواقع داخل المحطة، وهو في حالة سُكر دفعته ، وفقا لصحيفة ” ذا صن ” البريطانية.

وأدت تلك الواقعة إحراق جسد ” ألكسندرا ” بنسبة 80%؛ حيث قال الأطباء إنها من المستحيل أن تعود كما كانت قبل الحادث.

وعلى جانب أخر قال شهود عيان إن ألكسندرا كانت تردد عند حرقها وحملها لسيارة الإسعاف : ” لماذا لم تقتلني ؟.. بدلا من شعوري بهذا الألم ” .

ومن المتوقع أن إيفجيني سيواجه عقوبة الشروع في قتل خطيبته، والتي قد تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن لفترة لن تقل عن 20 عاما.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 2 ساعتين

حتى انتم اصبحتم تغارون

[ عدد التعليقات: 11153 ] نشر منذ 1 ساعة

’’أحرقها‘‘ مثلما (أشعلت نيران) الغيرة في قلبه🤔
..
آهااااا يعني هي اللي بدت أشعلت النيران ولقت جزاها، وحدة بوحدة.. والبادي أظلم.
..
طيب ي” إيفجيني ماقلت لنا ويش سبب غيرتك؟

[ عدد التعليقات: 11153 ] نشر منذ 1 ساعة

جرّب نار الغيرة و قولي إيه رأيك!

جرب و أوصف لي

جرّب ليلك يبقى نهار

تحتك شوك و عيونك نار

يا ما الغيرة خدتني

قدامك و جابتني

و أنت في ناري فايتني

و لا حاسس إيه بيّ

أتاريك مش على بالك

أو غيرتي بتحلالك

قلت أدوقها لك

و تجربها شوية !

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