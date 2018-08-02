بطلة تزلج تقدم على إنهاء حياتها

لندن(صدى):

أفصح والد نجمة التزلج البريطانية ” إيلي سوتر ” التي انتحرت في عيد ميلادها الـ 18، في تصريحاته لوسائل الإعلام، أنها كانت تعاني من ضغوط نفسية كبيرة.

عثر على جثة ” سوتر ” الأسبوع الماضي، في غابة نائية قرب منزلها في جبال الألب الفرنسية.

وكشف ” توني سوتر ” والد اللاعبة، أنها أرادت أن تكون الأفضل وألا تخذل معجبيها وأصدقائها، قائلًا : ” للأسف، بدأت محنتها الأخيرة عندما فاتتها الطائرة، الأمر الذي عنى أنها لن تذهب للتدريب مع فرقة جي بي ” .

وأضاف ” سوتر ” ، أنها شعرت بأنها قد خذلتهم، وأنها ستخذلني أنا أيضًا، وللأسف كانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث إنهارت إيلي من الضغط ” .

وأشار ” توني ” ، إلى أن حزنه لفقدان ابنته التي اعتبرها ” رفيقة عمره ومركز حياته ” ، لافتًا إلى أن ” ابنته عانت من الضغط المصاحب للتنافس مع النخبة، ربما يكون قد ساهم في انتحارها ” .

والجدير بالذكر أن ” إيلي ” كانت إحدى نجوم المستقبل في التزلج على الجليد، وكان من المتوقع أن تتنافس مع فريق ” جي بي ” في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022.

وفازت ” إيلي ” بالميدالية البرونزية في مسابقة ” Snow Cross ” العام الماضي، ضمن مهرجان الألعاب الأولمبية الأوروبية للشباب، في تركيا.