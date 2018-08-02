بالفيديو.. احتفال مثير من نيمار بعيد ميلاد صديقته على رقصة كيكي

ماجد محمد(صدى):

احتفل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بصديقته في حفل ميلادها بشكل كثير للإعجاب.

وكان نيماراحتفل بميلاد صديقته قبل موعده وحرص على تحضير مفاجأت لها؛ حيث قام بغناء العديد من الأغاني لها.

وظهر نيمار في فيديو وهو يرقص بجانب صديقته على أنغام أغنية ” in my feelings ” المعروفة عالميا بأغنية ” كيكي ” .