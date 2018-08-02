كيم كاردشيان تفجر مفاجأة عن تلقيها اتصال من ترامب وهي عارية

واشنطن(صدى):

كشفت نجمة تلفزيون الواقع الامريكي كيم كاردشيان، خلال لقاء تلفزيوني لها، عن تلقيها اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي عارية بشأن تخفيف العقوبة عن إحدى السجينات.

وأكدت كاردشيان، أثناء استضافتها في برنامج الأمريكي، جيمي كيمل، إنه تصادف تلقيها اتصالا بشأن لقائها مع ترامب وهي عارية أثناء خضوعها لجلسة تصوير، بحسب شبكة ” بي بي سي ” الأميركية.

وقالت: “كنت عارية ورنّ جرس هاتفي، وكنت أضع الماكياج، ومن ثم قلت أعطوني ثوبا، ولم أعرف ما إذا كان ذلك الاتصال الذي أنتظره”.

وسأل جيمي كيمل كيم كارداشيان قائلا: ” هل كان الرئيس يعرف أنك ترتدين ثوبا فقط عندما اتصل ” ، فأجابت بلا، فردّ عليها في الحال ” لأنه لو كان يعلم أنك عارية لأطلق سراح السجن بأكمله ” ، ليضحك الجمهور.

وعلقت كيم كاردشيان على دخولها المكتب البيضاوي للمرة الأولى قائلة : ” قلت في اجتماعي الأول بترامب يا للهول نحن في المكتب البيضاوي اللعين ” ، مضيفة أن صداقة زوجها، مغني الراب الأميركي، كانيي ويست بدونالد ترامب، لا تعني بالضرورة أنه معجب بسياساته ويدعمها.