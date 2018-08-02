رياح وأتربة وأمطار.. إنذارات على 3 مناطق تستمر لـ 9 ساعات

الرياض(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، 3 إنذارات على المنطقة الشرقية وعسير والرياض.

وأوضحت الأرصاد، أن الإنذار على المنطقة الشرقية والرياض عبارة عن استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وستستمر الحالة من التاسعة حتى السادسة صباح غد الجمعة.

أما الإنذار على منطقة عسير فهو عبارة عن استمرار هطول أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وستستمر حالته من التاسعة وحتى الثالثة فجرًا.